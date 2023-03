DEDO Biafine – Tournée LA COMETE, 28 novembre 2023, HESINGUE.

LA COMETE HESINGUE 16 RUE DU 20 NOVEMBRE Haut-Rhin

Bonne Nouvelle Productions (L2-D-20-1130 / L3-D-20-1131) présente ce spectacle.



DEDO

Biafine

Loin des clichés sur le métal, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles. Sans aucun tabou, il continue de nous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace.

Entre ses réflexions – sur le métier d’apiculteur, ses difficultés à rester en couple ou sa vision sur l’actualité – et les réactions qu’elles suscitent dans le public, Dédo démontre avec intelligence et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et notre besoin de pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble.

Révélé par le ‘’Jamel Comedy Club’’ et la série culte ‘’Bref’’, Dedo multiplie les projets en dehors de la scène : interventions à la radio (‘’Blockbuster’’ sur France Inter), écriture et réalisation de la série ‘’L’histoire racontée par les chaussettes’’ avec Yacine Belhousse, écriture d’une première BD (‘’White Spirit’’ – éd. Delcourt), et plus récemment la co-création du premier spectacle musical sur le métal ‘’Princesses Leya” avec Antoine Schoumsky, et la co-écriture de la série “Space Game” sur France 3 Île-de-France dans laquelle il est également l’un des rôles principaux, en compagnie de Frédéric Sigrist et Morgane Cadignan.

Dedo dans les médias

«L’humoriste a du débit et l’art du dialogue avec son public. » L’Express

« Ce comédien au cœur tendre, défend sur scène et sur le web un humour absurde teinté de pop culture. » Libération

« Doué d’un grand sens du rythme, il provoque, bouscule, secoue son spectateur jusqu’à ce que ce dernier s’enflamme de rire. » Le Figaro Magazine

« Quel plaisir de retrouver l’ex-métalleux officiel du Jamel Comedy Club. (…) Dedo signe un retour plus que gagnant, son humour loufoque et absurde ayant acquis plus de maturité et de profondeur. Bravo. » TTT – Télérama

Réservation PMR : 01 42 64 49 40

