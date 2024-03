Dedo Biafine L’Art Dû Marseille, samedi 16 mars 2024.

Retrouvez Dedo avec son spectacle « Biafine » sur la scène de l’Art Dû.

Après son standup Prince des Ténèbres sur Netflix et 4 années à jouer Killing Joke, Dédo revient pour un nouveau spectacle.

Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde, la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois.



Laissez vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai. 20.49 20.49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

