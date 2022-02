Dedo – Biafine Marseille 6e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Dedo – Biafine Espace Julien 39 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-03-12 – 2022-03-12 Espace Julien 39 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après son standup Prince des Ténèbres sur Netflix et 4 années à jouer Killing Joke, Dédo revient pour un nouveau spectacle.

Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde, la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois.



Laissez-vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai.



Un export L’Art Dû Théâtre à l’Espace Julien.

dernière mise à jour : 2021-08-18 par