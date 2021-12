Créon Bibliothèque de Créon Créon, Gironde Dédikatz, le jeu dessiné de la librairie Krazy Kat Bibliothèque de Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Bibliothèque de Créon, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Devinez, c’est gagné ! Un illustrateur dessine en direct un dessin. Le premier participant à avoir trouver le thème remporte ce dessin dédicacé. À vous de jouer ! GRATUIT. Sur inscription.

nombre limité de places disponibles

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:00:00

