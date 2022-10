Dédicasse de Jean Martin

Dédicasse de Jean Martin, 22 octobre 2022, . Dédicasse de Jean Martin



2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 18:00:00 Historien, Jean Martin est l’auteur de nombreux articles sur la Bretagne. Triste XIXème siècle pour les Côtes-du-Nord retrace la vie des habitants des Côtes-du-Nord entre 1815 et 1914. Comment la démographie et l’économie de l’époque ont eu un impact encore visible aujourd’hui ? Jean Martin le montre, tableaux et illustrations à l’appui. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville