Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Dédicade de Christine Roussey Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Dédicade de Christine Roussey Saint-Pol-de-Léon, 18 septembre 2021, Saint-Pol-de-Léon. Dédicade de Christine Roussey 2021-09-18 – 2021-09-18 Livres in room 25 Rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon L’illustratrice Christine Roussey dédicace ses albums jeunesse. contact@livresinroom.fr +33 2 98 69 28 41 L’illustratrice Christine Roussey dédicace ses albums jeunesse. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Livres in room 25 Rue Général Leclerc Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68324#-3.98677