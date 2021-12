Aix-en-Provence le Petit duc Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Dédicaces + rencontre avec Yann Cleary pour l’album “Follow you” le Petit duc Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

le Petit duc, le mercredi 15 décembre à 19:00

Si les conditions sanitaires ne permettent pas forcément un showcase (qui sera reporté à début 2022), je pourrai vous parler de l’album, vous faire écouter des pistes séparées, parler harmonies, textes, mix… à la demande “Sortie d’album Follow You de Yann Cleary Dédicace de l’artiste le 15 déc. à 19:00 Nous vous invitons à fêter la sortie d’album de Yann Cleary dans notre espace d’accueil La Forge! L’album y sera en vente ! => sur invitation, places limitées : réservation sur [public@lepetitduc.net](mailto:public@lepetitduc.net) D’un commun accord avec l’artiste nous décalons son concert acoustique à La Forge en janvier… mais il sera là le 15 décembre pour les dédicaces !” ♫♫♫ le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

