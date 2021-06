Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Dédicaces: Pierre Melendez, « Les chemins de l’exil » Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Médiathèque de Vic, le samedi 26 juin à 10:00

Et si cet été vous vous offriez une balade poétique sur les chemins de la liberté? Avec ce récit consacré à la Retirada de 1939 et à l’exil en terre française, le poète Pierre Melendez nous offre une œuvre de douleur et d’espoir. Prix de vente: 10€

Entrée libre

Samedi 26 juin de 10H à 12H à la médiathèque de Vic-en-Bigorre

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T12:00:00

