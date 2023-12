Dédicaces, musique et petit orchestre musette à La Librairie de Paris Librairie de Paris Paris, 7 décembre 2023 19:00, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dédicaces, musique, petit orchestre musette en présence de Robert Crumb, Christian Van den Broeck et Dominique Cravic

« Notre blues à nous, c’est le musette. » Boris Vian

Deux zazous et un apache au cœur de l’histoire des musiciens du

musette, de son public ainsi que le contexte social et musical dans

lesquels ils ont évolué. Découvrez un projet ambitieux et inédit

réunissant un livre, une compilation et une discographie sur les

origines du musette et son âge d’or jusqu’en 1950.

Un livre signé du musicien Dominique Cravic et du spécialiste de jazz

Christian Van den Broeck. Retrouvez les illustrations du célèbre auteur

de BD Robert Crumb (qui est aussi mandoliniste de talent et joueur de

banjo !).

Librairie de Paris 7 place de Clichy 75017 Paris

Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145039/litterature-julia-kerninon/ https://www.facebook.com/librairie.deparis https://www.facebook.com/librairie.deparis

Droits Réservés Les As du Musette à la LDP