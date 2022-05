Dédicaces Laurent Gounelle : Le Réveil Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Dédicaces Laurent Gounelle : Le Réveil Brest, 4 mai 2022, Brest. Dédicaces Laurent Gounelle : Le Réveil Librairie Dialogues Café de la librairie Brest

2022-05-04 11:00:00 – 2022-05-04 Librairie Dialogues Café de la librairie

Brest Finistère Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur dans la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir, contraignantes et liberticides. Tom se retrouve pris dans la tourmente des événements, mais il a un ami grec qui l’alerte alors : les peurs des gens sont très utiles à certains…

+33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/

Un roman qui fait voir le monde autrement. Librairie Dialogues Café de la librairie Brest

