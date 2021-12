Carbonne Carbonne Carbonne, Haute-Garonne DEDICACES L’ATTRAPE-REVES : 2 Carbonne Carbonne Catégories d’évènement: Carbonne

DEDICACES L'ATTRAPE-REVES : 2 LIBRAIRIE L'ATTRAPE-REVES 14 RUE JEAN JAURES Carbonne

2021-12-18 16:30:00 – 2021-12-18 18:00:00

10 EUR
Venez rencontrer Nani Bai qui présentera ses 2 romans fantastique « Les chroniques de Dunia »
Rencontre et dédicace avec l'auteur(e).
librairielattrapereves@gmail.com +33 5 81 44 29 04

