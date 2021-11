Dédicaces : Je ne sais pas où nous serons demain… Ornans, 27 novembre 2021, Ornans.

Dédicaces : Je ne sais pas où nous serons demain… Musée Courbet 1 place Robert Fernier Ornans

2021-11-27 14:30:00 – 2021-11-27 17:00:00 Musée Courbet 1 place Robert Fernier

Ornans 25290 Ornans

Avec Annie Marandin, auteur

A l’occasion du marché de Noël à Ornans, Annie Marandin sera présente à la librairie-boutique du musée pour dédicacer son ouvrage, à (s’)offrir et à glisser sous le sapin.

Cet ouvrage richement documenté et illustré tresse les vies de trois artistes-peintres du XXe siècle : Paul-Élie Dubois (1886-1949), Jeanne Chabod (1886-1974), son amour de jeunesse, et Henriette Damart (1885-1945), sa seconde épouse. Le lecteur est introduit dans leur intimité, parcourt lentement la toile sensible de leur existence, découvre des extraits inédits de leurs correspondances, des fragments de leurs journaux intimes…

Durée : l’auteur sera présente de 14h30 à 17h

Entrée gratuite à la librairie-boutique du musée. Renseignements au 03 81 86 20 36 ou librairiemuseecourbet@doubs.fr

librairiemuseecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 20 36 http://www.musee-courbet.fr/

Musée Courbet 1 place Robert Fernier Ornans

