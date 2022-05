Dédicaces des aventures de Tom et Lola Dinard Dinard Catégories d’évènement: 35800

Dinard

Dédicaces des aventures de Tom et Lola Dinard, 11 août 2022, Dinard. Dédicaces des aventures de Tom et Lola Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard

2022-08-11 – 2022-08-11 Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 2 Boulevard Féart

Dinard 35800 Retrouvez « Les aventures de Tom et Lola », 6 livres pour enfants (6/10 ans) en vente en exclusivité dans les boutiques de Dinard Émeraude Tourisme. Tom et Lola sont frère et sœur et, tous les ans, ils vont sur la Côte d’Emeraude pour les vacances… et vivent alors des moments inoubliables : – Un voyage Extraordinaire à Dinard

– Les as de la pêche à Lancieux

– Sauvetage dans la crique à St Lunaire

– La chasse au trésor à St Briac-sur-Mer

– Le clocher coupé à Pleurtuit

