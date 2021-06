Deauville Deauville 14800, Deauville Dédicaces d’Edouard Philippe et Gilles Boyer pour leur livre « Impressions et lignes claires » (Ed. JC Lattès) Deauville Deauville Catégories d’évènement: 14800

Dédicaces d'Edouard Philippe et Gilles Boyer pour leur livre « Impressions et lignes claires » (Ed. JC Lattès)
2021-06-19
Librairie de Deauville – Jusqu'aux lueurs de l'aube
88 rue Eugène Colas
Deauville 14800

Du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, Edouard Philippe a été Premier ministre et Gilles Boyer son conseiller avant d'être élu député européen. Depuis vingt ans, ils ont partagé tous les combats et ont vécu ensemble ces 1 145 jours à Matignon. Il en reste des images, des moments, des lieux, des rencontres, des décisions difficiles, des crises violentes et imprévues : en définitive, des impressions qui peuvent, parfois, laisser entrevoir quelques lignes claires.

Librairie de Deauville - Jusqu'aux lueurs de l'aube
88 rue Eugène Colas
Deauville