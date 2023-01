Dédicaces de Zanzim, illustrateur de la BD Peau d’homme Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor L’histoire se passe dans l’Italie du Moyen-Âge. Promise à un jeune homme inconnu, la jeune Bianca se voit offrir une peau d’homme lui permettant de changer de genre, pour rencontrer son futur promis. Tout public Dans le cadre de la Nuit de la lecture +33 2 96 30 98 51 https://la-cedille.fr/ Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor

