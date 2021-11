Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Dédicaces de SERGE REVERCHON Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Serge Reverchon se définit lui-même comme un artisan, perfectionniste en quête de réalité, et, qui sait, de vérité. S'il est un artisan au sens noble du terme, il est aussi un artiste de talent. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'installe au cœur du vignoble jurassien comme un art de vivre. Le regard qu'il porte sur tout ce qui touche de près ou de loin à la vie simple et humble de sa région, ne tend pas à sublimer le sujet, mais à lui rendre sa poésie et son humanité. Il s'installe à Arbois pour continuer ses recherches, poursuivre son travail qui aujourd'hui l'emmène au cœur de la lumière. Du cep de vigne au sourire d'un enfant, il ne cesse de tenter de l'apprivoiser et d'en dévoiler toute sa magnificence.

