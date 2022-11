Dédicaces de Sandrine TEISSIER Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Sandrine TEISSIER, auteure à multiples facettes, sera en dédicaces à l’office de tourisme de Fuveau. Résolument positive, elle partagera avec vous ses souvenirs de voyages…

Disponible sur toutes les plates-formes en ligne, en commande chez votre libraire préféré ou directement auprès de l ‘auteure… Préparez Noël et offrez donc un livre : « Un billet pour BALI » premier livre d’une série sur les voyages que vous dédicacera en live l’auteure Sandrine TEISSIER! +33 4 42 50 49 77 Office de Tourisme de Fuveau 5 Cours Victor Leydet Fuveau

