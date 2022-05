Dédicaces de Printemps à la rencontre de Brigitte Wardevoir

Dédicaces de Printemps à la rencontre de Brigitte Wardevoir, 7 mai 2022, . Dédicaces de Printemps à la rencontre de Brigitte Wardevoir

2022-05-07 – 2022-05-07 La librairie de Nogent-le-Rotrou organise des rencontres et dédicaces d’auteurs au printemps ! Venez rencontrer des auteurs pétillants de talent, bavarder avec eux autour de leurs ouvrages et passions. Le samedi 7 mai, rencontrez Brigitte Wardevoir avec la série Lilou (pour les enfants). La librairie de Nogent-le-Rotrou organise des rencontres et dédicaces d’auteurs au printemps ! Venez rencontrer des auteurs pétillants de talent, bavarder avec eux autour de leurs ouvrages et passions. Le samedi 7 mai, rencontrez Brigitte Wardevoir avec la série Lilou (pour les enfants). La librairie de Nogent-le-Rotrou organise des rencontres et dédicaces d’auteurs au printemps ! Venez rencontrer des auteurs pétillants de talent, bavarder avec eux autour de leurs ouvrages et passions. Le samedi 7 mai, rencontrez Brigitte Wardevoir avec la série Lilou (pour les enfants). librairie terra incognita dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville