Dédicaces de Printemps à la rencontre de Alexandra Pasquer

2022-04-19 – 2022-05-14

La librairie de Nogent-le-Rotrou organise des rencontres et dédicaces d’auteurs au printemps ! Venez rencontrer des auteurs pétillants de talent, bavarder avec eux autour de leurs ouvrages et passions. Le samedi 14 mai, rencontrez Alexandra Pasquer et ses romans.

