Paimpont Ille-et-Vilaine Aves les éditions du Bouquin, venez découvrir “Crotte de Troll” et les habitants de Trollmoc’h en présences des auteurs : Catherine Latteux et Wray, pour des dédicaces dans la forêt de Pétaouchnoc’h ! Gratuit _ accès libre. Aves les éditions du Bouquin, venez découvrir “Crotte de Troll” et les habitants de Trollmoc’h en présences des auteurs : Catherine Latteux et Wray, pour des dédicaces dans la forêt de Pétaouchnoc’h ! Gratuit _ accès libre. La Porte des Secrets 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont

