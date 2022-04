Dédicaces de Guylaine Ernoult-Leloutre du livre Villas et chalets de Houlgate Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 12:30:00 Maison de la Presse 48 Rue des Bains

Houlgate Calvados Guylaine Ernoult-Leloutre, animatrice du Patrimoine pour l’office de tourisme intercommunal Normandie-Cabourg-Pays-d’Auge, sera en dédicace pour la parution de son nouvel ouvrage. Ce livre est une véritable promenade dans les rues de Houlgate à la découverte des imposantes demeures du second Empire, des villas Belle Époque et autres vastes chalets de la station balnéaire.

