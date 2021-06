Dédicaces de Frédéric Perrot « Pour une heure oubliée » Librairie Deux Degrés Est, 12 juin 2021-12 juin 2021, Sannois.

Librairie Deux Degrés Est, le samedi 12 juin à 10:00

Frédéric Perrot est scénariste et réalisateur dans un duo qui sévit sous le nom de Najar et Perrot. Touche-à-tout, il travaille sur de multiples formats (longs métrages, pièces de théâtre, chansons). C’est assez naturellement que cet amour des mots, nourri par sa passion du cinéma, l’a mené vers son premier roman, Pour une heure oubliée. Imaginez que vous soyez responsable d’un crime dont vous n’avez aucun souvenir. C’est précisément la situation dans laquelle Émile s’est retrouvé. Quand il s’est réveillé, une femme était morte à ses pieds, assassinée. Une heure oubliée où le pire est arrivé. En sortant de prison des années plus tard, Émile pensait pouvoir tout effacer de cet interminable cauchemar. Il est redevenu un homme ordinaire, amoureux d’une femme ignorant tout de son passé. Mais c’était sans compter sur cette journaliste qui allait de nouveau bouleverser son existence en révélant son secret à la face du monde. Avec une maîtrise étonnante, Frédéric Perrot nous entraîne dans un récit haletant entre passé, présent et futur, en quête d’une vérité aux mille facettes. Vous pouvez si vous le souhaitez réserver votre exemplaire pour le retirer le jour de la dédicace, ou le faire dédicacer en votre absence et le retirer plus tard. [http://2de.fr/-sur-place-/24-pour-une-heure-oubliee-9782080219763.html](http://2de.fr/-sur-place-/24-pour-une-heure-oubliee-9782080219763.html)

Entrée Libre

L’auteur sera présent à la librairie pour présenter son livre : Pour une heure oubliée (Edition Mialet Barrault 19€)

Librairie Deux Degrés Est 56 boulevard Charles de Gaulle 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise



