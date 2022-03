Dédicaces de François THOMAZEAU Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Dédicaces de François THOMAZEAU Fuveau, 12 mars 2022, Fuveau. Dédicaces de François THOMAZEAU La Maison de la Presse – Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 La Maison de la Presse – Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet

Fuveau Bouches-du-Rhône Auteurs de romans policiers et de romans noirs dont des polars marseillais… François Thomazeau journaliste et écrivain français sera en dédicaces sur Fuveau et vous présentera ses livres dont le dernier ouvrage : “SURF”. chris.isa@wanadoo.fr +33 4 42 58 73 62 Auteurs de romans policiers et de romans noirs dont des polars marseillais… La Maison de la Presse – Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse La Maison de la Presse - Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Ville Fuveau lieuville La Maison de la Presse - Chrysalivres 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Dédicaces de François THOMAZEAU Fuveau 2022-03-12 was last modified: by Dédicaces de François THOMAZEAU Fuveau Fuveau 12 mars 2022 Bouches-du-Rhône Fuveau

Fuveau Bouches-du-Rhône