2022-04-25 – 2022-04-25

De 11h à 13h : Séance de dédicaces à la Maison de la Presse de Laissac

De 18h30 à 20h30 : Séance de dédicaces à la salle du centre administratif de Laissac

A partir de 20h30 : Rencontre – conférence dans la salle du centre administratif de Laissac

Pour la soirée rencontre – conférence, réservez votre place auprès de la Maison de la Presse ou de l'Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac. Dédicaces et conférence de David Foenkinos, pour son ouvrage "Numéro 2"

Pour la soirée rencontre – conférence, réservez votre place auprès de la Maison de la Presse ou de l'Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac.

