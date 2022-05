DÉDICACES AVEC JÉRÔME DEREZE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

DÉDICACES AVEC JÉRÔME DEREZE Saint-Mihiel, 4 juin 2022, Saint-Mihiel. DÉDICACES AVEC JÉRÔME DEREZE Maison de la Presse 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 12:00:00 Maison de la Presse 7 Rue Notre Dame

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Auteur, blogueur, voyageur, photographe et réalisateur, Jérôme Dereze viendra à la Maison de la Presse pour dédicacer son nouvel ouvrage “111 lieux en Lorraine à ne pas manquer”. +33 3 29 45 34 52 https://saint-mihiel.fr/evenement/dedicaces-avec-jerome-dereze/ Maison de la Presse 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-05-19 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Maison de la Presse 7 Rue Notre Dame Ville Saint-Mihiel lieuville Maison de la Presse 7 Rue Notre Dame Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

DÉDICACES AVEC JÉRÔME DEREZE Saint-Mihiel 2022-06-04 was last modified: by DÉDICACES AVEC JÉRÔME DEREZE Saint-Mihiel Saint-Mihiel 4 juin 2022 Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse