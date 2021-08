Dédicaces avec Eric Fouassier à la Maison de la Presse Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l’Église, 17 août 2021, Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église.

27 Place du 11 Novembre Laissac Laissac-Sévérac l’Église Rencontre d’auteur avec M. Eric Fouassier, il arrivera spécialement de Paris en avion pour venir rencontrer ses lecteurs aveyronnais. Son ultime rendez-vous dans le département est à Laissac. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter cet auteur, lauréat 2021 du prix Maison de la Presse, à travers une rencontre sous forme de dialogue et d’échanges. Réservez dès maintenant votre billet d’entrée (gratuit), soit par mail (maisondelapresse.laissac@orange.fr) ou directement à la caisse du magasin. Nous vous demanderons de vous présenter à l’entrée de la salle muni de votre masque, ainsi que de votre pass sanitaire, ou d’un test PCR de moins de 48 H. ou d’un résultat positif d’un test PCR attestant du rétablissement et datant de moins de six mois. Malgré les contraintes sanitaire, Eric Fouassier et nous même avons tenu à honorer ce rendez-vous culturel, qui est pour notre établissement le grand événement de l’année. Nous comptons sur votre présence pour venir rencontrer l’auteur d’un des succès littéraire de cet été 2021.

A la Maison de la Presse de Laissac, pour son roman “Le bureau des affaires occultes”, prix Maison de la Presse 2021.

maisondelapresse.laissac@orange.fr +33 5 65 70 69 18

Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

