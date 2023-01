DÉDICACES AVEC BLANDINE BERTAUX Saint-Mihiel Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

DÉDICACES AVEC BLANDINE BERTAUX Saint-Mihiel, 28 janvier 2023, Saint-Mihiel Saint-Mihiel. DÉDICACES AVEC BLANDINE BERTAUX 7 RUE NOTRE DAME Maison de la Presse Saint-Mihiel Meuse Maison de la Presse 7 RUE NOTRE DAME

2023-01-28 09:00:00 09:00:00 – 2023-01-28 12:00:00 12:00:00

Maison de la Presse 7 RUE NOTRE DAME

Saint-Mihiel

Meuse Saint-Mihiel Blandine Bertaux, membre de l’association PLUME, sera en dédicace à la Maison de la Presse. +33 3 29 45 34 52 https://saint-mihiel.fr/evenement/42460/ Maison de la Presse 7 RUE NOTRE DAME Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Saint-Mihiel Meuse Maison de la Presse 7 RUE NOTRE DAME Ville Saint-Mihiel Saint-Mihiel lieuville Maison de la Presse 7 RUE NOTRE DAME Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel-saint-mihiel/

DÉDICACES AVEC BLANDINE BERTAUX Saint-Mihiel 2023-01-28 was last modified: by DÉDICACES AVEC BLANDINE BERTAUX Saint-Mihiel Saint-Mihiel 28 janvier 2023 7 Rue Notre Dame Maison de la Presse Saint-Mihiel Meuse Meuse Saint-Mihiel Saint-Mihiel, Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse