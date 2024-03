Dédicace Vincent Le Floc’h- Le Ster de Lesconil au fil du temps Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé, samedi 9 mars 2024.

Dédicace Vincent Le Floc’h- Le Ster de Lesconil au fil du temps Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé Finistère

Qui d’autre que Vincent Le Floc’h pourrait parler du Ster de Lesconil ?

Un Ster où il est né et où il a grandi, tout près de la chapelle de Plonivel, et qu’il traversait quotidiennement pour se rendre à l’école.

Un Ster qu’il a étudié, tout au long de sa vie de professeur d’histoire-géographie, toujours fidèle à sa Bretagne et investit dans la mise en lumière du patrimoine local du pays Bigouden.

Tous ceux qui ont lu ses chroniques dans La Lettre du Ster, ou qui ont suivi ses balades historiques, retrouveront dans cet ouvrage l’érudition simple et bienveillante qu’il aime partager. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

Librairie L’Aire de Broca 42 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

