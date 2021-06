Huelgoat Huelgoat 29690, Huelgoat Dédicace Tamara Shaw Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: 29690

Huelgoat 29690 Huelgoat Tamara Shaw thérapeute à Huelgoat viendra dédicacer son livre sur le bien-être du chien: « J’ai peur des tempêtes » jeudi 24 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.

Protocole sanitaire obligatoire. +33 9 86 48 38 01 Tamara Shaw thérapeute à Huelgoat viendra dédicacer son livre sur le bien-être du chien: « J’ai peur des tempêtes » jeudi 24 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.

