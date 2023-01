DÉDICACE SOPHIE TERRADE Thionville Thionville Catégories d’Évènement: 57100

DÉDICACE SOPHIE TERRADE Thionville, 4 février 2023, Thionville . DÉDICACE SOPHIE TERRADE 46 rue de paris Librairie Tome 5 Thionville 57100

2023-02-04 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-04 18:00:00 18:00:00

Librairie Tome 5 46 rue de paris

57100 La librairie Tome 5 accueille Sophie Terrade en dédicace pour son ouvrage “Par-delà nos frontières”.

“Quelque part en Orient, deux adolescents, Aylan et son frère Safir, sont obligés de quitter leur pays. Pour quelle incertaine Terre promise ?

Roman d’apprentissage et humaniste, Par-delà nos frontières raconte un long voyage, parfois violent, parfois lumineux, mais aussi une odyssée intérieure : celle du passage vers l’âge adulte, quand autour de soi tout bascule.

Un récit juste et poignant, brûlant d’actualité, qui entraîne, interroge et émeut.” Librairie Tome 5 46 rue de paris Thionville

