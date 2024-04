Dédicace « Sculpté par l’Océan » de Guy Malbosc et Gilles Baudry Crozon, mardi 23 avril 2024.

Guy Malbosc, historien projettera et commentera quelques photos de ce livre un recueil de photos et de poèmes centrés sur les épaves de l’ancien chantier du constructeur Auguste Tertu, à Rostellec où plus d’un millier de bateaux ont été construits jusque dans les années 1970, dont les fameux Mauritaniens de plus de 30 mètres.

Cet ouvrage est le mariage d’une sélection de photos des épaves des créations d’Auguste Tertu et de poèmes de Gilles Baudry, Moine et également poète à Landévennec.

Gilles Baudry présentera également un recueil de poésie illustré par les dessins de Nathalie Fréour Cette enfance à venir , ouvrage de poésie et de spiritualité dédié à l’espérance et à l’esprit d’enfance.

Ceux qui le souhaitent pourront se faire dédicacer ces ouvrages .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 16:00:00

fin : 2024-04-23

13 Rue Alsace Lorraine

Crozon 29160 Finistère Bretagne

