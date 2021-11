Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Dédicace Romans Trilogie Fantasy de L’Øneïdå Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

À l'occasion de la sortie du dernier tome de sa trilogie Fantasy, l'auteure compiégnoise A.Y. Gebleux va à la rencontre de ses lecteurs. Elle vous propose 2 séances dans 2 ambiances différentes et conviviales. C'est le moment de découvrir un nouvel univers et de poser toutes vos questions à l'auteure. 1ère séance au Concepto Latino, place du Change, de 15h à 17h 2ème séance au Red Bear, rue Saint-Corneille, dès 17h30 aurore.gebleux@gmail.com https://lessynergiesdaurore.fr/mes-livres/

