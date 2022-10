[Dédicace] Rencontre avec le chanteur Amir Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime Dieppe À l’occasion de sa tournée des Zénith dans toute la France, Amir vient à la rencontre de ses fans de la région dieppoise pour une séance de dédicace de son nouvel album « R3SSOURCES ».

L’événement aura lieu quelques heures seulement avant son concert… +33 2 32 90 52 00 https://www.auchan.fr/magasins/dieppe/sl-51 Dieppe

