Dédicace Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sar Abbeville Abbeville

Dédicace Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sar Abbeville, 30 avril 2022, Abbeville. Dédicace Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sar Abbeville

2022-04-30 – 2022-04-30

Abbeville Somme L’auteur du Prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr sera présent à la librairie Studio Livres le samedi 30 avril à partir de 15h00 !

Vous pourrez échanger avec lui autour de son ouvrage “La plus secrète mémoire des hommes” lauréat du Prix Goncourt édité chez Philippe Rey.

Ne loupez pas cette rencontre remarquable ! L’auteur du Prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr sera présent à la librairie Studio Livres le samedi 30 avril à partir de 15h00 !

Vous pourrez échanger avec lui autour de son ouvrage “La plus secrète mémoire des hommes” lauréat du Prix Goncourt édité chez Philippe Rey.

Ne loupez pas cette rencontre remarquable ! +33 3 22 19 22 22 L’auteur du Prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr sera présent à la librairie Studio Livres le samedi 30 avril à partir de 15h00 !

Vous pourrez échanger avec lui autour de son ouvrage “La plus secrète mémoire des hommes” lauréat du Prix Goncourt édité chez Philippe Rey.

Ne loupez pas cette rencontre remarquable ! studio_livres

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Dédicace Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sar Abbeville 2022-04-30 was last modified: by Dédicace Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sar Abbeville Abbeville 30 avril 2022

Abbeville Somme