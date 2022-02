Dédicace « Pour une écologie positive, Manifeste d’un producteur d’insectes » avec Antoine Hubert, Fondateur d’Ynsect Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Dédicace « Pour une écologie positive, Manifeste d’un producteur d’insectes » avec Antoine Hubert, Fondateur d’Ynsect

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 26 février à 15:00

**Commandez votre livre et venez vous le faire dédicacer !** > [https://www.autrement.com/pour-une-ecologie-positive/9782746762237](https://www.autrement.com/pour-une-ecologie-positive/9782746762237) « **_Pour une Ecologie Positive, Manifeste d’un producteur d’insectes_** » – écrit par Antoine Hubert et Laurent Vaultier aux Editions Autrement. Plus qu’un manifeste, c’est un appel à appréhender l’activité humaine autrement. Et si une autre croissance était possible alignant économie et écologie ? Et si les entrepreneurs étaient la clé pour mettre en œuvre cette autre croissance ? Avec ce livre, Antoine Hubert nous partage son expérience et propose des pistes de réflexion et surtout d’**action pour une croissance durable et respectueuse de nos environnements**, **via la combinaison d’une innovation à la fois sociale, financière, technologique et économique.** Ce livre est également un plaidoyer pour une nouvelle ère industrielle : une nouvelle révolution, verte bien sûr, fortement créatrice d’emplois et adaptée aux contraintes de tous les territoires. Une révolution à la fois globale et locale. Sans idéalisme béat ni tabous, mu par des convictions écologiques et sociales fortes, Antoine Hubert propose un modèle d’entreprise qui réconcilie économie et préservation de la planète en mettant la technologie au service de la nature. ——————————— Au milieu des aquoibonistes, des pessimistes, des culpabilisateurs en tout genre, il est une posture définitivement optimiste et positive : celle des entrepreneurs qui peuvent changer le monde en apportant les innovations nécessaires aux grands défis de notre temps. En 2011, Antoine Hubert créait [Ÿnsect](http://www.ynsect.com/fr/), **entreprise pionnière dans la production et la transformation d’insectes**, pour contribuer à nourrir les 9 milliards d’humains qui peupleront la planète en 2050 tout en préservant l’environnement. Dix ans plus tard, **Ynsect fait partie des leaders technologiques mondiaux et affiche un bilan écologiquement durable.** Sans idéalisme béat ni tabous, mû par des convictions écologiques et sociales fortes, Antoine Hubert propose, à travers l’aventure Ynsect, un **nouveau modèle d’entreprise** qui réconcilie économie et sauvegarde de la planète en mettant la technologie au service de la nature.

