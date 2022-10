Dédicace Phoebe Hadjimarkos-Clarke Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Sane-et-Loire EUR La librairie reçoit Phoebe Hadjimarkos-Clarke pour la traduction du livre intitulé Les livres reliés en peau humaine, ouvrage qui traite d’une enquête sur ces livres rares. Passionnant !

Elle signera également son beau roman « Tabor », récit post apocalyptique qui nous beaucoup plu. coucou@librairielejardinsecret.fr +33 3 85 59 09 09 Librairie Le jardin secret 18 rue Lamartine Cluny

