Dédicace Peau Aime Aaapoum Bapoum, 12 février 2022, Paris.

Dédicace Peau Aime

Aaapoum Bapoum, le samedi 12 février à 15:00

Mais qu’est-ce donc que Peau Aime et qui est donc cette Culotte Cosmique ? me direz vous. Et bien Peau aime est un recueil d’illustrations, de photos et de textes charnels sur le thème du sobre mais vertigineux poème d’Eluard, J’espère ce qui m’est interdit. L’artbook collectif regroupe 80 interprétations de ces mots et La Culotte cosmique en est l’instigatrice. Par chance pour les amateurs et amatrices de beau trait, elle est aussi bien versée dans les pleins et les déliés que les artistes qu’elle a amalgamée et devrait agrémenter sa griffe de quelques traits élégants.

Entrée libre, achat d’un recueil Peau Aime recommandé

Artbook participatif dérivé d’un poème de Paul Eluard

Aaapoum Bapoum 14 rue serpente paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T18:00:00