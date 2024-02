DÉDICACE PATRICK-SERGE BOUTSINDI Thionville, samedi 2 mars 2024.

Samedi

Vous le connaissez certainement Patrick-Serge Boutsindi est déjà venu quelquefois nous rendre visite afin de présenter ses livres pour enfants (les aventures de Yafoufou) et ses livres pour les plus grands (son roman policier et ses romans historiques).

Il nous fait la joie de revenir avec un nouvel ouvrage, un recueil de nouvelles qui vous fera voyager à Brazzaville à la fin des années 90, lors de la guerre civile et vous fera découvrir un monde de sorcellerie et de traditions africaines. Venez à la rencontre du « Retour des sorciers » !Adultes

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

46 rue de Paris

Thionville 57100 Moselle Grand Est thionvillecentre@hisler.fr

