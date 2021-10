Carnoët Carnoët Carnoët, Côtes-d'Armor Dédicace par le mage Bran Ruz Carnoët Carnoët Catégories d’évènement: Carnoët

Dédicace par le mage Bran Ruz Carnoët, 31 octobre 2021, Carnoët. Dédicace par le mage Bran Ruz 2021-10-31 10:30:00 – 2021-10-31 18:00:00 Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints

Carnoët Côtes d’Armor Carnoët Une séance de dédicaces sera organisée à la boutique de la Vallée des Saints avec l’artiste Yann Le Magorec. Il viendra, grimé dans son personnage de Bran Ruz, pour vous rencontrer et dédicacer son livre audio et illustré « Les Contes de Bran Ruz », ce mage merveilleux qui vous plonge dans l’imaginaire des contes celtes. contact@lavalleedessaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Une séance de dédicaces sera organisée à la boutique de la Vallée des Saints avec l’artiste Yann Le Magorec. Il viendra, grimé dans son personnage de Bran Ruz, pour vous rencontrer et dédicacer son livre audio et illustré « Les Contes de Bran Ruz », ce mage merveilleux qui vous plonge dans l’imaginaire des contes celtes. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

