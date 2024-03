Dédicace Muelle Helias Végétal et complet Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé, samedi 23 mars 2024.

Dédicace Muelle Helias Végétal et complet Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé Finistère

LE LIVRE

Qu’est-ce que le whole food plant based, cette alimentation vegan sans aucun produit transformé ? Quels sont ses bénéfices avérés pour la santé ? Qu’en dit la médecine ? Comment appliquer ces conseils culinaires au quotidien, facilement, et tout en restant gourmands ?

Les bases de l’alimentation whole food plant based sont ici expliquées et illustrées à travers 80 recettes des produits frais et purs, des céréales complètes, des saveurs riches et authentiques.

Avec ses recettes simples et accessibles, adaptées à tous les âges, Muelle souhaite montrer qu’une autre alimentation est possible une cuisine végétale et joyeuse, qui prend soin de notre santé, de notre planète et de ses habitant.e.s.

L’AUTRICE

La Douarneniste Muelle Hélias est photographe culinaire, et partage aussi ses recettes issues de l’alimentation végétale sur les réseaux sociaux notamment. Son premier livre de cuisine est paru le 15 février aux éditions Solar. A découvrir et à tester absolument !

https://www.lisez.com/livre-grand-format/vegetal-et-complet/9782263186356 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Librairie L’Aire de Broca 42 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Dédicace Muelle Helias Végétal et complet Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Destination Pays Bigouden Sud