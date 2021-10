Orléans Legend BD Loiret, Orléans Dedicace Morgane Lafille pour Amélia Woods Legend BD Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Legend BD, le samedi 16 octobre à 14:00

Nous recevons ce samedi Morgane Lafille qui dessine ici sa première BD. C’est avec un graphisme épuré et coloré qu’elle nous conte l’histoire d’Amélia, une jeune femme en apparence comme les autres qui possède pourtant la particularité de voir l’avenir des personnes qu’elle touche. Depuis la mort de sa mère, ses pouvoirs deviennent instables. Devant établir un projet sur les oiseaux migrateurs pour son cursus universitaire, elle se sent revivre de pouvoir s’isoler près des côtes loin de son quotidien. Elle ne tardera pas cependant à comprendre pourquoi le manoir où elle réside est dit habité par une sorcière. En effet, après son arrivée, Amélia se met à faire des rêves étranges et rencontre des personnages tout aussi dérangeants. Et si elle n’était pas arrivée ici par hasard ? Suivez une héroïne qui devra puiser au fond d’elle-même pour comprendre qui elle est et l’origine de son pouvoir. Legend BD Place du Châtelet, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00

