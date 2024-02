Dédicace Matinée Fantasy Justine Tiphagne et Sacha Morange Arbre-Monde Istres, samedi 23 mars 2024.

Dédicace Matinée Fantasy Justine Tiphagne et Sacha Morange Arbre-Monde Istres Bouches-du-Rhône

Entrez dans le monde de la Fantasy avec ces deux autrices éditées aux éditions Plume Blanche et

Originaire de Meaux, Justine Tiphagne se passionne dès l’enfance pour tout ce qui touche à la fantasy. Enfant, jamais elle ne rechignait à aller se coucher, car c’était pour elle le moment où les rêves allaient foisonner et la transporter dans son monde. Adolescente, les histoires qu’elle tressaient dans sa tête prenaient trop d’importance, devenaient trop viscérales. Les coucher sur le papier est alors devenu nécessaire. À dix-sept ans, _Engélion_ est né. Il lui faudra dix ans pour achever ce projet, le construire, l’affiner, le choyer et enfin le partager… ́,

vit à Londres et a vécu un peu partout, du sud-est de la France aux Pays-Bas, en passant par la Norvège et l’Angleterre. Que ce soit au bord de la Méditerranée ou dans les fjords scandinaves, elle écrit dans les genres de l’imaginaire, avec une préférence pour les conflits moraux et les personnages tourmentés. , -ℎ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

