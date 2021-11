Les Clayes-sous-Bois Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Dédicace Martine-Laure Bertrand Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

**”L’entrouvert des jours”** _Editions l’Harmattan_ A travers son écriture, l’auteure nous laisse entrevoir une riche palette émotionnelle. Chaque poème est une respiration, une méditation tranquille où les mots nous viennent entourés de silences. Laissant à chaque texte l’espace nécessaire pour offrir son émotion propre, son aspiration secrète, sa façon toute particulière d’évoquer la richesse des vécus qui tissent jour après jour la trame d’une vie. **Martine-Laure Bertrand** a animé de nombreux ateliers d’écriture où chacun est invité à découvrir et honorer sa propre spécificité d’expression. Psychothérapeute pendant de longues années et animatrice de groupes de développement personnel, elle a à coeur d’aider chacun à trouver son propre chemin et l’explorer avec confiance. _La séance se déroulera dans la salle de lecture._

Séance de découverte/dédicace du nouveau livre de Martine-Laure Bertrand (un livre de poésie publié aux éditions l’Harmattan). Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

