Dédicace Marie-Laure Nasser Le Barp, 10 juin 2022, Le Barp.

2022-06-10 – 2022-06-10

Le Barp 33114

Marie-Laure Hubert Nasser, auteure de « La carapace de la tortue », « Spleen machine », « Semblant sortir du noir » et de la nouveauté « On rêve, on vit, on aime » partagera avec nous ses thèmes de prédilection : l’émancipation, le charnel, l’amitié, la complexité des relations, les questionnements intérieurs, le mysticisme et bien sûr le combat des femmes.

Dédicace & vente de livre

Réservation à la médiathèque 05.56.88.63.90

+33 5 56 88 63 90

Le Café en Leyre

Le Barp

