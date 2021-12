Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Dédicace : M.RABATE Pascal 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Dédicace : M.RABATE Pascal 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 21 décembre 2021, Penestin. Dédicace : M.RABATE Pascal

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, le mardi 21 décembre à 17:00

M.RABATÉ Pascal dédicacera sa dernière bande-dessinée “Sous les galets la plage” publiée chez Rue de Sèvres.

Public

M.RABATÉ Pascal dédicacera sa dernière bande-dessinée “Sous les galets la plage” publiée chez Rue de Sèvres. 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T17:00:00 2021-12-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin