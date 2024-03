Dédicace Littérature : Benjamin Carteret Librairie Le Divan Paris, mardi 19 mars 2024.

Mardi 19 mars, 19h00 Librairie Le Divan

Découvrez cette réécriture captivante du mythe de Perséphone.

Lorsque Koré, fille de Déméter, découvre son pouvoir, elle va se rebeller contre le pouvoir des Dieux et leur déclarer la guerre. Elle est alors enlevée par Hadès, ce qui va plonger sa mère dans le désespoir, mettant en péril les Hommes et les Dieux. Elle cherche sa fille, sans se douter qu’elle n’est plus Koré, mais Perséphone.

Venez découvrir “Perséphone” publié aux Éditions Charleston.

Photographie © Marguerite Bornhauser

Librairie Le Divan 203, rue de la Convention,PARIS Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France