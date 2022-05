Dédicace littéraire Saint-Leu-la-Forêt Saint-Leu-la-Forêt Catégories d’évènement: Saint-Leu-la-Forêt

Dédicace littéraire Saint-Leu-la-Forêt, 13 mai 2022

2022-05-13 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-13 19:30:00 19:30:00 Maison Consulaire 3 rue Emile Bonnet

Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise

Après « Saint-Leu Saint-Gilles-L’église d’un prince » paru en 2008

Découvrez le second ouvrage sur le patrimoine historique de notre ville

Sa crypte impériale



Dédicace le vendredi 13 mai, 17h30

Maison Consulaire de Saint-Leu-la-Forêt baratguy95@orange.fr +33 6 37 25 70 76 http://saintleuterredempire.com/ Maison Consulaire 3 rue Emile Bonnet Saint-Leu-la-Forêt

