Dédicace Littéraire Luis Garrido La Academia Aix-en-Provence, jeudi 14 mars 2024.

Dédicace Littéraire Luis Garrido La Academia Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Rendez-vous avec Luis Garrido, auteur du livre « Une longue marche, de la répression franquisme aux camps français » pour une présentation de son ouvrage et une table ronde littéraire.

À 81 ans, Albino Garrido retrace, dans des cahiers d’écolier, son parcours du camp de concentration de Castuera, d’où il s’évade en 1940, à ceux de Gurs et Argelès-sur-Mer. Au-delà du témoignage, rare et inédit, d’un évadé des camps franquistes, c’est toute une vie, de l’enfance aux guerres vécues et subies, puis à la paix, que nous offre à lire l’auteur. Son fils Luis évoque ce récit et le prolonge en le resituant dans le contexte du combat pour la mémoire démocratique qui traverse aujourd’hui la société espagnole. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14 20:00:00

La Academia 7 Rue Mignet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lafhip.com

L’événement Dédicace Littéraire Luis Garrido Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence