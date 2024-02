Dédicace Lily-Belle de Chollet Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé, samedi 24 février 2024.

Dédicace Lily-Belle de Chollet Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé Finistère

Lily-Belle de Chollet dédicacera ses deux derniers romans pour ados.

– On dira que je suis toi (Nathan)

Juliette ne veut pas déménager en Bretagne chez son père qu’elle n’a pas vu depuis ses six ans. Elena, sa meilleure amie, déteste le très chic pensionnat suisse où ses parents l’ont inscrite contre son gré.

Alors, les deux amies ont eu une idée folle et si elles échangeaient leur vie ?

– Soeur aînée (Nathan coll. court toujours)

Familles, je vous hais…

La mère de Tess l’oblige à garder son petit frère et sa petite sœur le jour de LA soirée qu’elle attend depuis des mois. Elle décide de les emmener à la fête. Mais sa petite sœur Esmée, qui est une peste achevée, va tout faire pour que la soirée de Tess tourne au fiasco… Un ton à la fois piquant et sensible sur la complexité des liens entre frères et sœurs.

Un roman ultra court et facile à lire avec l’audiobook intégral disponible gratuitement.

Lily-Belle de Chollet est née sur nos côtes bretonnes en 1998. Depuis l’enfance, la fiction est le cœur qui fait battre son quotidien des histoires et personnages dansent dans sa tête tandis que ceux des autres s’invitent dans sa bibliothèque. Et lorsqu’elle n’est pas derrière son clavier, elle est à la plage, chaque jour de l’année prête à plonger dans l’océan Atlantique ! .

Librairie L’Aire de Broca 42 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

