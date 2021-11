Gannat Gannat Allier, Gannat Dédicace « Le Bleu du Monde » Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Dédicace « Le Bleu du Monde » Gannat, 4 décembre 2021, Gannat. Dédicace « Le Bleu du Monde » Gannat

2021-12-04 – 2021-12-04

Gannat Allier Gannat Pascal Pinel réalise une série de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre « Le Bleu du Monde ». mdpgannat@free.fr +33 4 70 90 02 63 Gannat

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville Gannat